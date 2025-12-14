Кап. Живко Петров: В понеделник влекачите може да изтеглят "Кайрос", ако тестовете минат успешно

С 5 тонен генератор тестват системите на авариралият танкер „Кайрос“ край Ахтопол. Генераторът е на борда на наш риболовен кораб, който се е доближил до танкера и така "Кайрос" получава захранване. Очаква се с генератора да бъдат възстановени основни системи на кораба /котвени и др./ и те да бъдат тествани. Ако всичко върви по план, танкерът ще може да бъде изтеглен в понеделник.

"Ако всичко в неделя е минало успешно, в понеделник, в 06 часа сутринта, идват влекачите и корабът ще бъде изтеглен в далечния Бургаски залив. Няма да се вижда от брега", каза пред Труд news капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация".

На борда на кораба в момента има трима души, които съдействат за операцията. Останалите седем бяха евакуирани на брега.

Вече повече от седем дни "Кайрос", който е бил поразен от военни дронове край Босфора, е блокиран край Ахтопол. Бурното море дни наред не даваше възможност да бъде приближен от катер и на борда му да се качат нашите власти. Екипажът му се състои от десет души и миналата неделя, с хеликоптер им бе доставена храна и вода, после седем бяха евакуирани.

Танкерът плава под флага на Гана, е в близост до фара на Ахтопол. Той е регистриран в Китай и е част от санкционните списъци на ЕС от 21 май тази година.

Корабът е плавал към Новоросийск, когато край Истанбул бил ударен от безпилотен украински дрон. Обгореният плавателен съд е без захранване и неработещо машинно отделение и не може да се придвижи на собствен ход.

Бил е теглен на буксир от турски влекач, който по неизяснени обстоятелства се е разкачил с него и се е върнал в свои териториални води, оставяйки „Кайрос“ край бреговете на Ахтопол. Защо влекачът го е оставил - случаят се разследва.