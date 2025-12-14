Кметът на “Люлин”  иска да бъде намалена такса смет за района

25% по-малко заради събирането на боклука

Кметът на столичния район “Люлин” Георги Тодоров внася доклад до Столичния общински съвет с предложение за намаляване на такса “Битови отпадъци” за жителите на района с 25% за 2026 г. Причината е продължаващите трети месец проблеми с боклука, в резултат на което сметопочистването е сведено до критичния минимум.

“Когато една услуга не се изпълнява в пълния є обем, обществото не дължи пълната j цена. Това не е политическа позиция. Това е принцип”, заявява районният кмет. Предложението да се намали таксата с 25% не е символично. То е справедливо изчислено спрямо периода, в който услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не се осигурява на необходимото ниво, смята районният кмет.

Георги Тодоров подчертава, че намаляването на такса “Битови отпадъци” ще покаже ангажираност и отговорност към хората, които в продължение на месеци живеят в условия, несъвместими с нормалния градски бит. Той отправя призив към всички общински съветници, независимо от политическата им принадлежност, да разгледат предложението не като партийна тема, а като въпрос на здрав разум и базова справедливост. “Когато хората са оставени да платят цената на една криза, институциите са длъжни да поемат своята част от отговорността”, коментира кметът на “Люлин”.