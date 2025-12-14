Близо 30-километрова опашка от тирове на Капитан Андреево

Още по темата: Продължава блокадата на българо-гръцката граница 14.12.2025 12:01

Около 27 км е опашката от изчакващите товарни автомобили на излизане от страната при граничния пункт „Капитан Андреево“, каза пред журналисти Яни Пейчев - началник на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“.

На влизане в страната опашката е близо 50 км, добави той.

Изключително интензивно е движението на пунктовете с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) тази сутрин.

Интензивно бе движението и на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

Поради стачни действия на гръцки протестиращи от ГДГП предупредиха, че са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.