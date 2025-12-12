Константин Мишев

Момиченца и момченца, не си играйте с огъня!

Всичко ви беше поднесено на тепсия. Вие никога не сте живели под диктатура. Хора, светли и безстрашни хора умираха, за да имате свободата да пиете бира и поглъщате райски газ по площадите и да викате ОСТАВКА дни преди нашата България да въведе еврото. Ще кажете... ние не хвърляме бомби, а само думи. А без малко да ви въвлекат заради тези думи в погром срещу нашата демокрация. Това беше планът. И сега нещо, което няма да чуете или видите в Тик Ток. Как да знаете кой е библейския Яков? Но чуйте го:

Яков 3:6:

"Езикът също е като огън, като свят на злото сред частите на тялото ни. Той заразява цялото тяло и подпалва колелото на живота, а той самият е запален от пламъците в пъкъла."

Не си играйте с огъня е още по-старо предупреждение и от Яков. Китайска мъдрост. И призив към родителите да предупреждават децата да не си играят с огъня.

Не се оставяйте да бъдете употребени за мракобесни каузи. "Езикът също е огън"...

Наиграхте се. Сега помислете кому помагате? Чий пъклени планове подкрепяте?

България щеше да бъде изправена пред метеж в края на декември. И вас, невинните момчета и момичета искаха да ви впрегнат в този метеж.

И още нещо, което няма как да научите в Тик ток. На снимката е значката на вашите пленени някога връстници по време на ужасяващия комунистически режим. Виждате ли пламъците над червената звезда?

Не си играйте с огъня! Пазете демокрацията. Ваш ред е да се борите за нея.

Пазете я!