Връщат ни в каменната ера, за да ни „спасят“, докато в процеса на спасението не се окаже, че те държат целия контрол върху съдбините ни

До момента няма нито едно обосновано в сериозната наука изследване, което да доказва, че справянето с климатичните промени ще е по-изгодно, отколкото да не правим нищо

38 трилиона долара. Толкова ще струват на човечеството на година климатичните промени след 2049 г. Всяка година. За сравнение целият комбиниран брутен вътрешен продукт на Северна Америка е малко над 31 трилиона долара.

С други думи след 2049 г. ежегодно световната икономика ще губи по над една Северна Америка. До 2100-та година човечеството ще загуби 62 процента от брутния си вътрешен продукт. Това е еквивалент на икономически и социален колапс. Апокалипсис, ако щете. Всичкото това заради климатичните промени и предстоящите температурни аномалии, бури и разрушения. Така изглежда нашето общо бъдеще.

Ако вярвате на глупости.

Горната измишльотина беше обилно тиражирана миналата година. Първоизточникът е статия в иначе авторитетното научно издание „Nature“ от 17 април 2024 г. Проучването беше толкова обилно цитирано и отразявано от либералните медии, че въз основа на него се формират голяма част от икономическите политики на човечеството. Съвсем логично - ето, има учени, които „доказват“ до каква степен разходите по климатичните промени изпреварват разходите по справяне с въпросните климатични промени. Самото проучване е свалено над 300 000 пъти от сайта на „Nature“, което е огромно проникване за научен труд. Обстойни медийни публикации по темата можеха да се прочетат във всички големи (основно либерални, разбира се) медии по света.

Какво е внушението? То, естествено, не е наука, а псевдонаука. Наукообразен полуфабрикат. Целта му е да „аргументира“ как трябва да се спре с добива и употребата на фосилни горива, всичко да мине на електрички и ВЕИ-та, както и да започнем да се лишаваме от всички достижения на развития свят, за да спасим света от идещия апокалипсис. Това се вписва прекрасно в идеологическия наратив на либералите, които искат да човъркат в душите човешки и да им разпореждат как да си живеят живота. Ясно е - връщат ни в каменната ера, за да ни „спасят“, докато в процеса на спасението не се окаже, че те държат целия контрол върху съдбините ни. И това е облечено в „наука“, която „доказва“ идеологията на либералите. То, хубаво, ама всяка лъжа в един момент изплува като мръсна пяна на повърхността.

Миналата седмица „Nature“ се принуди да оттегли статията. Изданието се отрече от публикацията и обяви, че всъщност материалът, изготвен от група немски учени, е толкова непоправимо сгрешен в изчисленията си, че фактически написаното не кореспондира с истината. Пропагандаторите, облекли си мантиите на учени, са направили толкова много и толкова потресаващи по естеството си грешки, че граничи с абсурд. Когато грешките се отстранят се оказва, че всъщност данните от „изследването“ не показват нищо ниво. До момента, особено след изтеглянето на тази „научна“ статия, няма нито едно обосновано в сериозната наука изследване, което да доказва, че справянето с климатичните промени ще е по-изгодно, отколкото да не правим нищо. Цялата идеологическа конструкция на либералите върви по тази плоскост - светът свършва и съответно няма достатъчно висока цена, която да не е оправдано да платим, за да го спасим. Разбира се, това са приказки за лапнишарани. Целта е такава, каквато винаги е била - контрол и пари. Нищо повече, нищо по-малко.

Никой не отрича, че климатът се променя. Той се променя постоянно и винаги се е променял. От зората на времето климатът се е изменял. Факторите за това са многобройни. Климатът така работи - има цикличност на и на затопляния, и на застудявания. Светът е преминавал през ледникови периоди и през периоди на затопляне, които фактически са заличавали ледените шапки на полюсите и това се е случвало много преди индустриалната революция и употребата на фосилни горива. Случвало се е и много преди да се появи човешкият род. Единствената константа в климата е неговата променливост. Това обаче не значи, че тази променливост е дело на човека. Задавали ли сте си въпроса, ако в действителност има антропогенен характер на климатичните промени, защо никой от апологетите на климатичната паника не казва колко точно е този човешки фактор? Не е ли това много съществен въпрос? Защото ако човешкото влияние е половин десети от един процент, тогава нашите действия за ограничаване на това въздействие биха били едни, докато при тридесет процента човешко влияние биха били съвсем други. С толкова пари и внимание, които се изсипват по темата, как пък никой не можа да измери това човешко влияние колко е и какво е?

Истината, от моята камбанария, е съвсем различна и няма нищо общо с климата. Тази истерия седи върху два крака. Единият е фундаментален, другият прагматичен. Фундаменталният се корени във вулгаризирането на Жан-Пол Сартр и неговата идея, че няма Бог, а човекът е единственият, който може да управлява съдбата си. Казвам „вулгаризиране“, защото в последните десетилетия тезите на Сартр се възприемат по ницшеански и се смята, че едва ли не човек е Бог. Нещо, което самият Сартр не говори, но това е друга тема. Ясното е едно - за днешния либерален homo digitalis Божията промисъл е заменена с алгоритъма на социалните мрежи, чрез който дигиталните тълпи моделират поведението си в следване на социално престижната догма. В случая климатичният алармизъм е придобил социален престиж - като се бориш срещу „края на света“, ти си априори добър човек. Какво като край на света не се задава? И да го няма, ще си го измислим. Важното е да имаме virtue signaling, че сме част от „добрите“.

Вторият стълб на климатичната паника е прагматичният. Този, който може по силата на държавна принуда да сложи ръка върху продоволствената и производствена човешка автономия, ще е този, който ще владее света. Глобалният либерален елит иска да наложи именно такъв тип контрол. Когато те са „добрите“, изхождайки от горепосоченото, тогава това значи, че който не е съгласен с тях е от „лошите“. Следователно „добрият“ има правото не, ами направо моралния императив да наложи волята си над „лошия“ и да го превъзпита в името на светлото бъдеще. Защото тогава „добрите“ ще владеят света, а това е изконно „добро“, не ли? За тях няма морална дихотомия в това да наложат с огън, кръв и меч своя възглед за света. Щом ще е наложено тяхното, а тяхното е равнозначно на „Божествена добрина“, значи всичко е наред. Нали? Пък и ако ти наложиш чрез климатичната паника тотален социален контрол и можеш да микроменажираш всеки елемент от човешката дейност, тогава, ако можем да перифразираме идейният баща на днешните глобалисти - Лев Троцки - моралът ще е онова, което служи на революцията. Другото не е морал. Както се вижда - нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено, по Талейран.

Хубаво е да браним света от разрушение. Но не и ако сме готови да разрушим света, за да можем да се проявим после като негови спасители. Не слушайте климатичните паникьори. Те са просто поредните продавачи на илюзии в една дълга историческа верига от демагози. Без значение дали го разбират или не.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.