Хубаво е и тукашните "либерали" да не си въобразяват, че им е в кърпа вързан младежкият вот

Една поучителна история

Забелязвам как редица ПП-ДБ политици, анализатори и инфлъуенсъри, щом чуят да се споменава думата "младите", почват нездраво да се облизват подобно на принц Андрю, който се е запътил на поредното парти на Джефри Епстийн. Въпросните лица са убедени, че на следващите избори всички млади хора като обезумели ще се втурнат да гласуват за ПП-ДБ и отново ще ги инсталират във властта. По този повод ще ви разкажа следната история.

Преди Европейските избори през 2024 г. редица партии в Германия решиха, че трябва да свалят възрастта за гласуване от 18 на 16 години. Основно към това се стремяха социалдемократите, зелените и либералите. Всички те бяха убедени, че младите германци страшно много ги харесват и масово ще гласуват за тях.

Само че реалността показа нещо съвсем различно. Повечето от получилите право на глас тийнейджъри на европейските избори през 2024г. гласуваха масово за... "Алтернатива за Германия". И разните там социалдемократи, зелени и либерали изпаднаха в шок, защото очакваха гласът на младите да отиде при тях, защото според политкоректния дискурс младите са "леви", "зелени" и "либерали". Обаче се оказа, че германските младежи гласуваха не "ляво", "либерално" или "зелено". Те гласуваха протестно. Да, младите хора обичат да протестират и затова гласуваха за партията, която най-убедително, според тях, атакуваше статуквото, именно за "Алтернатива за Германия".

Хубаво е и тукашните "либерали" да не си въобразяват, че им е в кърпа вързан младежкия вот. Това, че по телевизорите постоянно показват разни мимета, софита и други неособено адекватни лица, които се кълнат в любов към ПП-ДБ, съвсем не означава, че младежкият вот ще отиде към доскорошните коалиционни партньори на ГЕРБ и ДПС. Доста изненада ще има по тази тема.