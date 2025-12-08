Поспрете с това тъпо прехласване по „изумителното“ Z

Има прекрасни, млади хора от поколенията под 30 г. в момента.

Има и такива, които теглят бързи кредити, за да си купят новия Айфон. Има чудесни млади спортисти, има и онлифенсърки и техните още по-жалки абонати. Има пристрастени по машинките и бет-овете тъпаци, има и шампиони на математическите олимпиади. Всичките от едно и също поколение.

Едно цяло поколение не може да бъде категоризирано - нито в добра, нито в лоша краска. Манията да се венцеслави „изумителното поколение Z“ е опит на правещите го да се окъпят и те в популярността на протеста и ТикТок вълната. Опит да звучат готино, младежки и като част от тренда. Помня същото преди години с моето поколение, и тогава беше точно толкова тъпо.

Няма нищо вродено мъдро, чисто или правилно в един човек заради това, че е млад или от „новото поколение“. Няма и нищо изначално лошо. И поколението Z ще роди своите таланти, гении, крадци, убийци, учени, спортисти, корупционери и всичко друго, което се сетиш. Както всяко поколение преди. Айде малко поспрете, особено по медиите, с това тъпо прехласване по всяко ново поколение, на всеки 10 години.

