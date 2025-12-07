Когато либералната демокрация на Европа цензурира, тя губи смисъл

Още по темата: Европейската комисия глоби X със 120 млн. евро за нарушения на правилата за прозрачност 05.12.2025 14:33

Цензурата и миграцията вървят ръка за ръка

Без свобода на словото нямаш друга свобода

Хората подценяват каква тежка заплаха за западната цивилизация е фактчекърството и цензурата. Дори след случилото се със САЩ.

Американците започват курс на сблъсък срещу Европа заради същата тази цензура. Тази цензура е пряко свързана с миграцията. Ако се вгледате внимателно, случаите на цензура почти винаги са свързани с някой казал нещо за мигранти. За това в България е много по-добре - нямаме такъв проблем с миграцията.

Миграцията бързо се превръща във въпрос #1 за масовия европеец. Докато цензурата и миграцията вървят ръка за ръка, няма шансове за обединение.

Това, което е възможно, е облягане на Китай. Ако САЩ започне да изтегля дигиталната си инфраструктура, сигурността и всичко друго, за което зависим от тях, Китай ще го предложи. Тогава вече цензурата няма да е въпрос, а новото нормално.

Дори Европа да удържи, цензурата ще продължи да ражда ответна реакция. Махалото вече е замахнало впрочем и спирка няма. Когато либералната демокрация на Европа цензурира, тя губи всякакъв смисъл. Понеже без свобода на словото нямаш друга свобода. Тогава всякакви авторитарни леви и десни варианти са приемливи. Така или иначе няма вариант за свобода, нека направо е диктатор, поне да действа.

Тези процеси не са теоретични, те отдавна вече се случват и са доста напреднали. Европа абсолютно има шанс да се спаси с минимални щети, обаче. Ако утре задружно теглим червена линия на цензурата и фактчекинга, готово. Тогава се отваря път към това Европа да се обедини, да се еманципира, да се конкурира със САЩ и всичко друго. Но само тогава.