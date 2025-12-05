Европейската комисия глоби X със 120 млн. евро за нарушения на правилата за прозрачност

Европейската комисия съобщи, че е установила нарушение от страна на социалната мрежа X на правилата за прозрачност, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 милиона евро, като е възможно налагането на допълнителни наказания. Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

Комисията отбелязва, че през декември 2023 г. е предприела проверка дали X нарушава правилата при разпространение на незаконно съдържание и за ефективността на мерките за предотвратяване на манипулация на информацията. Тези проверки продължават, като през юли миналата година ЕК представи предварително заключение за нарушение.