ЕС бил „неготов за Македония“

Белградската прислуга в Скопие пречи на отношенията с България

В Скопие е на власт второ издание на сърбомана Груевски, който замрази българо-македонските отношения за едно десетилетие. След Груевски настъпи размразяване, което за съжаление бе пропиляно - и от българска страна. Днес заложник на сърбоманската политика в Скопие са не само двустранните отношения между България и Македония, но и процесът на присъединяване на РС Македония към ЕС.

Белградската прислуга по върховете на властта в Скопие достига в арогантността си дотам, че да декларира ЕС за „неготов за Македония“. Можем да предположим, че в едно неопределено бъдеще (дано да е по-скоро), в Будапеща ще се намери място не само за Груевски, но и за неговия наследник. Тогава, надявам се, Македония ще има шанса да направи още един опит да започне преговори и да компенсира закъснението за своето европейско членство, наложено от сръбската марионетна власт в Скопие. Притеснявам се само дали тогава в София няма да има кремълска марионетна власт, която отново да осуети сближаването между България и Македония в полза на Москва и на Белград.