Европа я чака сигурна смърт, ако продължи със сегашните си съюзници. Кои са те, кои са "най-добрите приятели" на Европа? Разбира се, САЩ. Както и държави като Япония, Канада, Австралия и други подобни. Две неща правят впечатление в тези съюзници. Първо, те са глобалистки ориентирани и, второ, много далеч са от Европа. Това нормално ли ви се вижда? Все едно да живеете в Пловдив и да се радвате, че най-добрите ви приятели са в Мелбърн, Охайо, Отава или Канбера. И как точно тези приятели ще ви помогнат, ако се наложи? Точно никак. Същото е и с Европа. Ние сме съвсем различни и от американците, и от японците, и от канадците, и от австралийците. Нищо не ни свързва с тях.

Най-естественият съюзник на Европа е Русия. Дори само поради факта, че Русия също е европейска държава. Но това далеч не е единствената причина. В продължение на векове Русия и останалите европейски държави имат много тесни връзки помежду си. Огромно количество руснаци се обучават и работят в Европа, както и огромно количество европейци отиват да живеят в Русия. Така е поне от времето на Петър Първи. Италианци, французи, германци, австрийци и всякакви други са привлечени от Русия, защото независимо от нейната различност, тя е неразривна част от Европа.

Ето защо настоящето положение, при което гражданите на Италия, Франция, Германия, Австрия са принуждавани да мразят Русия, е ненормално. |

А именно САЩ бяха най-активни в насаждането на тази омраза. И днешните опити на администрацията на Тръмп да укорява ЕС, задето не се разбирал с Русия, са доста лицемерни. Скъпи американски "съюзници", вие бяхте тези, които похарчихте несметни количества пари, за да убедите хората в Европа колко е лоша Русия и колко силно трябва да я мразят. Защо е тази изненада сега!?

Европа може да бъде силна само в съюз с Русия. Ние сме не просто географски близки. Културата ни и духовността ни са общи. Затова можем да бъдем заедно. За да се върнем към тази нормалност, просто трябва да отстраним настоящите европейски елити, чийто слугинаж по отношение на САЩ ни докара толкова много беди.