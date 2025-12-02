Ноемврийски неволи в енергетиката

Скъпите въглеродни квоти въздействат все по-тежко с увеличаване на дела на въглищата

Ноември месец всяка година предоставя отлична възможност за трезва оценка на състоянието на енергетиката ни преди зимата. Тогава имаме комбинация от спрян реактор в АЕЦ Козлодуй, рязък спад на соларите и ръст на потреблението. Изминалият ноември не прави изключение. Ето какво виждам на база данните:

Ясно се вижда, че Франция (в огромна степен), Швеция и Норвегия захранват Европа, а Италия, Германия и Великобритания са големите вносители. Впечатление прави огромният нетен внос на Австрия, Унгария и Белгия. България също е много голям нетен вносител, особено на фона на малката си икономика. Забележителното е, че Гърция почти успява да задоволи целия дефицит на България. А буквално до вчера беше обратното.

Графика показва средни цени за месеца на пазара „Ден напред“ - отново за ужасяващи. Ясно видимо е как растат с отдалечаване на разстоянието от Франция (АЕЦ) и Норвегия (ВЕЦ), на изток и югоизток. Причината е, че скъпите въглеродни квоти (около 80 евро/тон СО2) въздействат все по-тежко с увеличаване на дела на въглищата. Съответно шампион за месеца е Полша, следвана от България, Унгария другите страни на изток и юг.

Ноември беше един от най-топлите през последните години. Съответно в България отчитаме спад на потреблението с почти 10%. Това обаче не ни помага да го покрием, защото лигнитните ни ТЕЦ работеха с 20% по-малко в сравнение с миналата година. При тези цени на квотите и газа, те нямат никакъв шанс да се конкурират срещу газовите ТЕЦ на Гърция. Въпреки това лигнитните ни ТЕЦ дават цели 34,8% от произведеното електричество в България през месеца, тоест остават най-големият ни енергиен източник (третата графика). Втора е ядрената централа, а погълналите огромни инвестиции през последното десетилетие солари (в жълто) дават само 12% от микса.

Тук отварям една голяма скоба. Системата все още отчита генерацията от соларите и батерии в едно - вечер системата на ЕСО отчита, че „соларите“ отдават по 700-800 MW в най-скъпите часове, когато слънцето го няма, а реално отдават само батериите. Това е провал на статистиката. Графика ясно показва кога всъщност зареждаха тези батерии през ноември - тя е от 3 часа през нощта и показва, че батериите зареждат 629 MW. Това е нормално - цените почти през целия месец бяха минимални нощем, а не денем. Затова батериите реално зареждаха ядрено-въглищен микс. Генерацията им обаче след това се отчита към соларите и сериозно допринася за статистическия им „успех“.

Накрая стигам до новината. ТЕЦ Марица изток 2 най-сетне включи едновременно пет блока. Това вероятно се дължи на идващото застудяване и ръста на потреблението и цените. Дано всичко е наред в централата, защото съвсем скоро ще ù се налага да работи на пълна мощност и въпреки това ще продължим да бъдем нетен вносител.

Това е положението.