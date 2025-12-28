Добре са го измислили шарлатаните, не мъцнаха нито дума

Има три гръмки теми от последния месец, по които свръх активните и денонощно борещите се с мафията борци не мъцнаха нито дума.

1. Корупцията в Украйна.

Златни тоалетни, източени стотици милиони евро от най-близките съратници на Зеленски преди седмици. Днес – нови разкрития за тежки подкупи и корупционни схеми в партията му. Пълно мълчание.

2. Убийството, извършено от сина на украинската посланичка.

Синът на украинската посланичка, старателно укрит в Австрия, е изтезавал и изгорил жив 19 годишен младеж, за да му открадне 200 000 евро. Докато едни умират на фронта, други убиват за пари. И тук оглушителна тишина.

3. Камерите в ученическите тоалетни.

"Никой не го познава" - изрече мелодраматично в ефир г-жа Белобрадова, избелвайки очи. И беше моментално подиграна и опровергана от снимките на директора с активисти на ППДБ. Истината пак се оказа доста по-различна.

Тоест – вдигаме врява до небето, но само когато корупцията, престъпленията и извращенията са дело на идеологическите врагове. А когато са извършени от „нашите“ – мълчим, шикалкавим и лъжем без да ни мигне окото. Добре са го измислили шарлатаните.