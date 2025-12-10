Доведеният син на украинската посланичка в София - основен заподозрян за брутално убийство (Обзор)

Двамата измъчвали жертвата, докато издаде паролите на своя крипто-портфейл с $ 200 000

19-годишният Богдан Ринжук и негов съучастник избягали от Австрия и са арестувани в родината им

Тялото на 21-годишния Данило Кузмин - син на заместник-кмета на Харков, изгоряло 80 процента, белите му дробове са пълни с кръв

Доведеният син на посланичката на Украйна в София Олеся Илашчук е основен заподозрян за брутално убийство във Виена, което потресе Австрия преди броени дни.

Жертвата е 21-годишният студент в в австрийската столица Данило Кузмин, който е син на заместник-кмета на Харков Сергей Кузмин. Неговият сънародник - 19-годишният Богдан Ринжук, син от първия брак на бизнесмена Иван Ринжук, е арестуван в Украйна, където със съучастника му, също украинец, успели да избягат веднага след престъплението. Австрийските власти са издали заповед за задържането им, съобщи украинският антикорупционен сайт antikor.ua. Самоличността на Богдан Рижук бе потвърдена и от източници на друга платформа за борба с корупцията в страната - detective-info.com.ua.

Тъй като Австрия и Украйна нямат спогодба за екстрадиция на издирвани престъпници, по случая е започнало разследване в самата Украйна, където ще се води и евентуален съдебен процес срещу Богдан Ринжук и втория заподозрян Олександър Агоев, който е 45-годишен бивш митнически служител от Одеса. В Украйна криминалистите във Виена ще изпратят и всички материали по случая.

Данило Кузмин е бил студент в престижен университет във Виена. В същото висше учебно заведение учи и 19-годишният Богдан, доведен син на украинската посланичка в София, която от години живее на семейни начала с неговия баща - Иван Ринжук.

Автомобилът е бил опожарен под колоните на този мост във виенския квартал "Донаущат". Следите от стихията се виждат на снимката от австрийското издания "Кронос".

Според информацията, публикувана в антикорупционните портали, Данило се похвалил пред Богдан, че притежава 200 000 долара в криптовалути. Ринжук споделил това с Олександър Агоев. Привлечени от солидните спестявания на своя сънародник, който имал и "Мерцедес" и живеел нашироко във Виена, двамата бързо скроили план да го ограбят и ликвидират.

На 25 ноември двамата причакали Данило в подземния паркинг на престижния хотел "Софител" във Виена. Нападнали го и го пребили жестоко, за което свидетелстват кървави следи в подземието. Кузмин бил натикан в "Мерцедес"-а му, след което автомобилът заминал за безлюдно място под един мост в най-големия виенски квартал "Донаущат". Според австрийските криминалисти най-вероятно там Данило е бил измъчван, докато съобщи паролите за криптопортфейла му и убит. Преди килърите да избягат, те подпалили "Мерцедес"-а с тялото му.

Сергей Кузмин - бащата на убития студент Данило, е заместник кмет на украинския град Харков.

Двамата килъри или не знаели, или не ги интересувало, че в подземието на хотела има камери, а и самият пожар на "Мерцедес"-а под моста бил видян по-късно на записи от градското видонаблюдение. За жалост - твърде късно, за да може животът на Данило да бъде спасен.

Час на следващия ден - 26 ноември, тялото на студента било намерено в напълно опожарения автомобил. Трупът на Данило бил с над 80 процента изгаряния, а белите му дробове били пълни с кръв от нечовешкия побой и изтезания.

Все още патоанатомите във Виена не са готови с официално становище дали младежът е починал от изгаряния и топлинен удар, или преди това се е задушил и задавил със собствената си кръв. Факт е обаче, че всичките му зъби били избити, преди убийците да полеят автомобила му с бензин и драснат клечката.

На 2 декември властите в Австрия канят всички медии на извънредно свикана пресконференция по случая, тъй като кървавото убийство потресе не само обществеността, а и криминалисти с богат опит.

Брифингът е иницииран от ръководителя на следствената служба и заместник-директор на Криминалната полиция на Виена Герхард Винклер, както и от Доминик Щафа, районен инспектор на криминалната служба в австрийския град. Винклер е и основен следовател по случая с брутално убития Данило.

На този етап австрийската полиция и прокуратура не съобщават и не потвърждават имената на основните заподозрени, но се очаква до дни да го сторят, пишат украинските сайтове. От Криминалната дирекция обаче са категорични, че основна версия за убийството е финансов мотив.

Според украинските антикорупционни платформи при залавянето на Агоев в Украйна, в домовете им били открити по 89 000 долара, за които се предполага, че са плячкосани от убития Данило Кузмин.

Световната преса за кошмара във Виена

The Sun:

21-годишен инвеститор изгорен жив

*Представи случая като “ужасен крипто-заговор” - студентът е бил измъчван и изгорен жив, за да предаде достъп до криптовалутата си.

*Подчерта, че жертвата е син на украински политик и е живял във Виена като студент.

*Фокус върху сензационния аспект - крипто богатство, предателство от “приятел” и брутална смърт.

Британският таблоид The Sun също отразява ужасяващото престъпление във Виена. Изданието акцентира на жестокостта и дързостта, с които е извършено ликвидирането на младия украински студент, притежаващ 200 000 долара в криптовалута. The Sun припомня, че тежкият криминален случай идва по-малко от месец след друг подобен – убийството на руснаците Анна и Роман Новак, които бяха открити мъртви в пустиня в Дубай. Двойката потъна вдън земя през октомври и основна версия за изчезването бе, че някой се е опитал да отмъкне богатството им, възлизащо на над 380 милиона паунда.

Kronen Zeitung:

Син на политик (21) убит: Става дума за криптопари

*Австрийският таблоид акцентира върху шока за обществото - пожарната аларма в жилищен комплекс довела до откриването на изгорял Mercedes с тялото на Кузмин.

*Подчертава, че мотивът е финансов - криптовалута и богатство.

*Описа случая като “фолтер-морд” (убийство чрез изтезание), което е потресло Австрия и Украйна.

Най-големият австрийски всекидневен вестник Kronen Zeitung отразява убийството на украинския студент Данило Кузмин като един от най-шокиращите криминални случаи в Австрия през последните десетилетия, акцентирайки върху жестокостта на престъплението и финансовия мотив, свързан с криптовалута.

Посланието към читателите е, че това е престъпление, което надхвърля обичайните криминални случаи и има международен отзвук.

Bild:

Заподозрените са арестувани в Украйна

*Немското издание наблегна на детайлите около престъплението - как е бил примамен, измъчван и в крайна сметка изгорен в автомобил Mercedes.

*Изтъкна социалния статус на жертвата като син на заместник-кмета на Харков.

*Представи случая като “един от най-ужасяващите убийства в последните години”.

Немският BILD отрази убийство, което потресе Австрия с изключителната си жестокост. Изданието посочва, че двама мъже на 19 и 45 години са попаднали в полезрението на следователите, благодарение на видеозаписи. Според BILD те са били идентифицирани, но до залавянето им не се стигнало, тъй като двамата бързо избягали в Украйна.

Изданието посочва още, че властите във Виена по категоричен начин са установили от къде са купили тубите с бензин, с който после полели автомобила на студента. “Двамата мъже са арестувани на 29 ноември в Украйна. Екстрадацията им е изключена”, посочва BILD.

Олеся Илашчук – посланичката, влюбена в диамантите

Обвинявали Иван Ринжук за финансови машинации, но съдът го оправдал

Украинската посланичка в София Олеся Ивашчук.

Назначаването на Олеся Илашчук за посланичката на Украйна в България предизвика остри критики и спорове през 2022 г. Мнозина дипломати и политически анализатори в родината є бяха скептично настроени към предложението на президента Володимир Зеленски и външното министерство на страната, които се спряха именно на нейната кандидатура. Медиите в Украйна също не я пощадиха - в пресата и информационните сайтове се появиха дузина критични статии за името є.

Причината - липса на дипломатически опит, както и липса на образователен ценз в сферата на международните отношения.

В годините Илашчук се занимавала с всичко друго, но не и с дипломация - работила е като терапевт, сексолог и гемолог - експерт по скъпоценни камъни. Притежава тапия за специалист по диаманти от престижния HRD - Висш диамантен съвет в Антверпен, Белгия. Освен афинитет към скъпоценностите, Илашчук е водила курсове по интимна психология, семинари по “паричен магнетизъм” и други направления в личностното развитие, менталното здраве и психологията. Според медиите в Украйна за тези дейности тя не притежава медицинско образование. Експертната дипломатическа общност дори съставя петиция за отмяна на указа за назначаване на Илашчук в София, но от министерство на външните работи в Украйна обявяват, че не са длъжни да назначават човек с опит в държавната администрация.

Иван Ринжук, баща на заподозрения за убийство Богдан.

В интервю за българско издание посланичката споделя, че свири на саксофон и пиано, но след избухването на войната в родината є, не може повече да докосне музикалните инструменти.

“Сякаш имам някаква вътрешна забрана да свиря. Четенето, астрономията и спортът винаги са били част от моя живот и не си представям себе си без тях”, казва Илашчук за “Жената днес” през юни 2024 г.

Във всички свои медийни изяви, Илашчук говори за сина си, който обаче е доведен от мъжа, с когото тя живее отдавна на семейни начала. Иван Ринжук и Олеся Илашчук са родом от град Чернивци. Никъде в биографията є не се споменава да има свои деца. Нарича Богдан Ринжук “синът ми”.

Илашчук е работила също като учител по английски, била е журналист и пиар експерт, генерален директор на бижутерийната компания “Джемма” в периода 2010-2015 г., както и шеф на фирма за производство на опаковки и контейнери. Развивала е и дейност на гещалт-терапевт в Киев на частна практика.

В последната си роля Илашчук разказва на аудиторията си за “хранителни добавки, пари, магнетизъм, табута и други важни неща”. Иван Ринжук е дългогодишен шеф на Калиновския пазар в град Чернивци. Калиновският пазар е един от най-големите и най-известни пазари в региона, важен икономически и социален център, но през годините е бил свързван и със скандали около управлението му.

В началото на 2013 г. срещу Ринжук е повдигнато обвинение за съпричастност към финансови машинации. Делото срещу него се влачи почти 10 години, а накрая съдът го оправдава. Процесът срещу бившия шеф е за злоупотреби, свързани с дейността на дружеството му “Джемма”, в което участвала и Олеся Илашчук, преди да стане посланик на Украйна в българската столица.