Магистрати опитват да получат решение на казуса с и.ф. главния прокурор

Изпратено питане до Конституционния съд

Състав на апелативния съд във Варна опитва да получи решение от Конституционния съд (КС) по спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.

Според правния сайт „Лекс“ апелативните съдии Янко Янков, Даниела Костова и Светослава Колева са формулирали искане за произнасяне от КС дали противоречи чл. 173, ал. 15 от ЗСВ на Конституцията и дали следва чл. 173, ал. 15 ЗСВ да се тълкува като: а) разпоредба с действие занапред, която не засяга заварени случаи, или б) разпоредба, чиито последици обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на ГП преди влизането й в сила?

Законодателят обаче не е уредил изрично действието на нормата по отношение на заварените случаи, припомнят варненските съдии.

Дали искането им ще бъде допуснато и ако това стане, дали от него ще има практически ефект, предстои да се разбере. От една страна, разпоредбата в ЗСВ сама по себе си няма как да е противоконституционна, а от друга варненските съдии на практика са поискали КС да тълкува закона, а той няма подобно правомощие, пише „Лекс“. КС дава тълкувания единствено на Конституцията.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет заяви, че законовата норма няма обратна сила и не се отнася до заварените случаи, какъвто е този с определянето на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор през юни 2023 г.

Поводът варненските съдии да се обърнат към КС е искане на Сарафов за възобновяване на дело, което е постъпило в съда на 20 август м.г.