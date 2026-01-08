Брутално убийство в Кърджалийско: Пребиха до смърт дядо на автобусна спирка

Задържан е 29-годишен младеж

Трагедия разтърси село Горна Кула вчера сутринта. Около 10:30 часа 86-годишен мъж е бил нападнат на автобусната спирка. Нападателят му нанесъл тежки удари по главата и тялото, в резултат на което дядото е починал на място.

Тялото на възрастния човек е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в Кърджали. Полицейски служители от РУ-Крумовград са установили и задържали за срок до 24 часа, съгласно Закона за МВР, 29-годишен местен жител, съпричастен към престъплението.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура в Кърджали.