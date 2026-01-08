Голям удар на "Капитан Андреево", спипаха поляк със 739 кг марихуана

Заловиха 739 кг и 210 грама марихуана в камион на ГКПП „Капитан Андреево”. Това беше съобщено на брифинг на Окръжната прокуратура в Хасково, Агенция „Митници“ и МВР.

С постановление на наблюдаващ прокурор за до 72 часа е задържан полски гражданин. Предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка задържане под стража.

Камионът е бил натоварен в Нидерландия и е трябвало да стигне в Истанбул.

Селекцията и анализът на превозното средство са извършени от митнически служител с богат опит, заяви Стефан Бакалов, началник- отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”. Последвали са действия в синхрон между служители на Агенцията, на митническия пункт, ГДБОП и „Гранична полиция“.

Бакалов обясни, че цената на въпросното наркотично вещество в Турция е около 30–40 евро за грам, което предполага засилен трафик в тази посока – от Западна Европа към Турция.

„Освен консуматор, Турция се явява и голям хъб за Близкия изток”, допълни той.