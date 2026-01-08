„Ще те изкормя“: Мъж заплаши с нож съседа си в столичния кв. "Младост"

Той е задържан за срок до 72 часа

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж, заканил се с убийство на съседа си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.01.2026 г. около 09,30 часа на партер в блок в ж.к. „Младост 4“ в гр. София, обвиняемият И.Н. се заканил на З.В. с убийство, като замахнал с нож към лицето на мъжа и му казал: „Ще те изкормя“. Заканването възбудило у мъжа основателен страх за осъществяването му.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал.3, вр. ал.1, т. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването до момента е станало ясно, че двамата мъже са съседи и между тях е възникнал спор.

Той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се днес наблюдаващ прокурор да внесе искане в съда за искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.