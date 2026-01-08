Заловиха 22-годишен крадец на коли в центъра на София

Столични полицаи разкриха за часове кражба на автомобил. Задържан е 22-годишен младеж с множество криминални прояви.

Вчера, 7 януари, в Първо районно на СДВР е постъпил сигнал за противозаконно отнемане на лек автомобил в часовия интервал от 10:30 часа на 6 януари до 06:00 часа на 7 януари от адрес на бул. „Г. М. Димитров“ в столицата. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК.

След незабавно предприети оперативно-издирвателни и заградителни мероприятия от служители на Отдел „Специализирани полицейски сили“ и Първо РУ – СДВР, извършителят е установен и задържан в момент на управление на отнетия автомобил в центъра на столицата.

22-годишният е неправоспособен водач.

Лицето е криминално проявено, осъждано и с множество криминални регистрации за извършени престъпления – хулиганство, кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

Предстои докладване на материалите на наблюдаващ прокурор при Софийска районна прокуратура, съобщи началникът на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в СДВР Николай Пелтеков.

Той допълни, че кражбите на автомобили на територията на столицата и прилежащите райони през 2025 г. са намалели с 50% спрямо 2024 г. и с около 60% спрямо предходни години.

Снимки: СДВР