Доживотна присъда за ревнивец, удушил приятелката си

Млад мъж бе наказан от Шуменския окръжен съд с доживотна присъда за убийството на приятелката си, извършено по мъчителен начин, съобщиха от Варненската апелативна прокуратура.

32-годишният А.Х. сторил зверството на 8 септември 2024 г. Месец по-рано той се запознал с 28-годишната жертва в социалната мрежа. Започнали да се срещат и станали интимни. Във фаталния ден жената отишла на гости на приятеля си. Двамата обядвали, а по-късно той започнал настойчиво да я разпитва за евентуални нейни познанства с други мъже. Настоявал да получи признание, но тя отричала. Ядосан, ревнивецът се хвърлил върху приятелката си и я удушил. След това взел нож, с който се наранил, нанесъл и няколко порезни рани на жертвата.

Около 16 часа позвънил на родителите си и те подали сигнал в полицията. Синът им бил задържан на място, а след ден бил обвинен за тежкото престъпление. Преди това той не е имал криминални прояви. Последната му среща с жената се оказала записана от край до край на диктофона на собствения му телефон.

Освен доживотната присъда убиецът дължи и 300 000 лв. кръвнина на родителите на жертвата. Съдебният акт може да се обжалва пред Варненския апелативен съд.