22-годишна проститутка обра швейцарец. Чужденецът живеел в Бургас и си поръчал секси жрицата чрез приложение, но след "сеанса", тя му задигнала пари и вещи. Сред тях - лаптоп за 2500 евро и портфейл, в който били личните му документи и 500 евро.

Швейцарецът, който живеел в центъра на Бургас, се ожалил в полицията и проститутката бързо била заловена. Тя е от София, но отдавна се подвизавала край морето. Жената върнала отнетите лични документи и лаптопа на собственика им, но парите вече били похарчени.