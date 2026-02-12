Затвор до живот грози мъжа, който намушка двете си деца и майка си в „Подуяне

Още по темата: Мъж намушка трима в София, единият почина 12.02.2026 10:03

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 44-годишният П.А.Т., който тази сутрин наръга смъртоносно с нож 21-годишния си син и рани малолетната си дъщеря и майка си. Престъплението е извършено на ул. „Гълъбец" в столичния квартал „Подуяне“, съобщиха от СГП.

И трите престъпления са извършени в условията на домашно насилие и само оказаната висококвалифицирана медицинска помощ е предотвратила летален изход за двете жени.

Сигналът за трагедията е подаден в 5:41 ч. тази сутрин. По непотвърдена информация между бащата и сина му възниква скандал, при който 44-годишният мъж изважда нож и нанася смъртоносни пробождания на 21-годишното момче. Чувайки свадата от съседната стая, 15-годишната дъщеря на извършителя се намесва, което завършва с прободна рана в тялото на детето. Причината за тежкото престъпление най-вероятно е семеен скандал.

Малко след 11 часа мъжът беше изведен от жилището си в "Подуяне".

И за трите престъпления по чл. 116, ал. 1 НК законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.