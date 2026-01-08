Меле в снега - мъж скочи на бой с бухалка по бул. "Климент Охридски" (ВИДЕО)

Още по темата: Снежна София: Каква е ситуацията в столицата 08.01.2026 09:08

Отказано предимство на пътя доведе до напрежение между участници в движението по столичния бул. "Климент Охридски". Снежната обстановка и заледените пътища допълнително изнервиха шофьорите тази сутрин, 8 януари.

Ситуацията бе заснета и разказана от очевидци на грозните сцени. По думите на свидетел, качил видеозаписа в социалните мрежи, шофьор на "Ауди" се ядосал, че не му осигурили предимство и излязъл от колата си с бухалка, за да се бие.

Клипът бе качен в най-голямата група за катастрофи на територията на града - "Катастрофи в София".