Снежна София: Каква е ситуацията в столицата

Сериозен снеговалеж обхвана София в ранните часове на деня и създаде затруднения за трафика и градския транспорт. Още преди изгрев екипите на Столичната община излязоха на терен, за да почистват основните пътни артерии и трасетата на масовия градски транспорт.

Общо 109 снегорина почистват улиците на столицата, съобщи на брифинг директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков. Снегът е започнал да вали между 3:00 и 5:00 часа, като приоритетно са обработени улиците, по които се движи градският транспорт. В момента в някои райони вече се почистват и вътрешнокварталните улици.

Заради продължаващия снеговалеж екипите остават съсредоточени върху основните булеварди, спирките и велоалеите, а след спирането му снегорините ще бъдат пренасочени и към кварталните улици, уточни Неделков.

По думите му по бул. "България" снеговалежът започнал интензивно, като е имало и временни прекъсвания на градския транспорт. Проблемът обаче е решен. Единствено трамвай 6 не се движи по обичайния си маршрут заради заледени релси.

Неделков допълни, че при евентуален нов снеговалеж на терен ще бъдат включени още машини. При последните проверки на Инспектората фирмите са разполагали с над 200 снегорина, които могат да бъдат мобилизирани при нужда.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че заради зимните условия трафикът в града е затруднен и са възможни закъснения по линиите на градския транспорт. Оттам призоваха пътуващите да предвидят повече време за придвижване.