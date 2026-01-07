20-годишен напада пенсионерки

Бил непознат за полицията

Полицаи от Пазарджик заловиха млад мъж, извършил грабежи на две възрастни жени.

Първото нападение било извършено в понеделник до църквата „Света Петка“. От 84-годишна пенсионерка била отмъкната дамска чанта с портмоне със 140 лева, лични документи и мобилен телефон.

Ден по-късно на улица „Пловдивска“ по аналогичен начин била ограбена 71-годишна пазарджиклийка. Освен портмоне със сумата от 300 лева и лични документи, извършителят счупил ръката на възрастната жена.

Минути след получаване на сигнала целият периметър около пазарджишкия квартал „Изток“ бил блокиран от полиция. Не след дълго бил установен 20-годишният нападател, който се оказал непознат до момента на органите на реда.