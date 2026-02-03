Жертва на порно скандала в Бургас: Омърсена съм, унизена по всякакъв начин

Още по темата: Втори козметичен салон в Бургас снимал голи клиентки, кадрите са качвани в порно сайтове 02.02.2026 09:04

Скандалът с незаконното видеозаснемане на голи клиентки в салони за лазерна епилация в Бургас продължава да се разраства. Все повече жени разпознават себе си във видеоклипове, публикувани в сайтове с порнографско съдържание.

В понеделник стана ясно, че скрити камери са използвани и във втори салон в града – този път в квартал „Меден рудник“. По случая прокуратурата започна проверка за евентуално съществуване на организирана схема за незаконно заснемане и търговия с интимни кадри, съобщи NOVA.

Държавното обвинение вече приема, че разпространяваните видеа представляват порнографско съдържание – факт, който значително утежнява наказателната отговорност. При доказване на вината извършителите могат да получат между 3 и 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.

Само за един ден около 80 жени са подали сигнали в прокуратурата, районните управления и Областната дирекция на МВР в Бургас. Сигналите продължават да постъпват и днес.

Сред потърпевшите има и непълнолетни момичета. Очаква се 15-годишно момиче да подаде сигнал заедно с майка си, а в понеделник това вече са направили няколко 17-годишни. Това допълнително утежнява възможните наказания за извършителите.

Жени разпознават себе си не само в затворени групи в „Телеграм“, но и в множество платени сайтове с порнографско съдържание. Според пострадали броят на клиповете е огромен, а засегнатите – стотици.

„Отвратително и унизително е. Най-страшното е, че знаеш, че някой друг може да те разпознае“, споделя една от потърпевшите, която е категорична, че ще търси правата си по съдебен път.

Прокуратурата разследва механизма на заснемането и разпространението на кадрите, както и кой е имал достъп до видеозаписите. Вече се търси съдействие от международни партньори като Интерпол и ФБР с цел ограничаване и премахване на публикуваното съдържание.

Проверки се извършват и в трета фирма за лазерна епилация с обекти в Бургас, Ямбол и Пловдив. Разследването продължава.