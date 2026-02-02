Втори козметичен салон в Бургас снимал голи клиентки, кадрите са качвани в порно сайтове

Скандалът със скрити видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас се разраства. След първоначалните разкрития за незаконно заснемани голи клиенти, потърпевши са открили кадри и от второ козметично студио – в комплекс „Меден рудник“, разпространявани в платени сайтове с порнографско съдържание, съобщава NOVA.

Клиентки на салоните разказват, че са забелязали камери в помещенията за процедури, но са приели, че те са част от охранителната система. Оказва се обаче, че видеонаблюдението е било именно в стаи, в които жените се събличат напълно по време на процедурите.

Сред заснетите лица има публични личности, непълнолетни момичета, както и бременна жена. Видеоматериалите са били качени в над десет платени порнографски сайта, като някои от клиповете датират още от 2020 г., а последните – от януари тази година.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова съобщи, че по случая се извършват спешни проверки по множество сигнали от жертви, които са се разпознали в разпространените кадри.

„Информацията за втория салон получихме през изминалата нощ. Предстои да установим дали има връзка между двете студия и кой стои зад генерирането и разпространението на записите“, посочи тя. Към момента няма задържани.

По думите ѝ, наказанието за разпространение на порнографски материали е до една година лишаване от свобода или глоба, а при квалифицирани случаи – до две години затвор. Ако се докаже участие на лица под 16-годишна възраст, санкциите са значително по-тежки.

Адвокат Росен Диев, защитник на част от пострадалите, заяви пред NOVA, че броят на засегнатите жени е стотици, а клиповете са били гледани десетки, дори стотици хиляди пъти. По думите му става дума за прикрита и паралелна незаконна дейност, прикривана зад легален бизнес.

Сред заснетите са магистрати, служители на НАП, общински съветник, журналисти, роднини на висши държавни служители, както и непълнолетни момичета на 15–17 години. Семейства на част от децата са в шок и подготвят правни действия.

Комисията за защита на личните данни вече е съставила акт на един от салоните, а прокуратурата и МВР продължават да приемат сигнали. Юристи са категорични, че подписано „информирано съгласие“ не може да оправдае заснемането със скрити камери в помещения, в които хората са голи.

Разпитите и проверките по случая продължават.