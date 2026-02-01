Седми ден издирват съпруг, заподозрян за убийство

Диян и жена му се разделили месец преди трагедията

Оплаквал се от обиди и тромоз

Полицаи не изключват мъжът от Варненско да се е самоубил

Варненската полиция продължава издирването на 31-годишния Диян Иванов от село Брестак, община Вълчи дол. Мъжът е заподозрян за убийството на 22-годишната му съпруга Даяна, с която имат 2 деца на 4 и на 2 години.

Диян е висок около 170 см, слаб, със светли очи. Следите му се губят от 26 януари - миналия понеделник, когато съпругата му Даяна бе открита мъртва, наръгана с нож пред очите на по-голямото им дете. Тогава за последно Диян е забелязан от колегите му в местната свинеферма, където работел от 10 години.

Полицаи не изключват версията, че след престъплението Диян се е скрил в безлюдна местност и е сложил край на живота си. Така подозират и съселяните му от Брестак, тъй като не допускат, че той може да организира бягството си на друго място в страната или зад граница. Описват го като тих, кротък и работлив мъж, малко затворен, но винаги готов да се притече на помощ и да направи услуга.

Преди месец и половина обаче започнал да линее, а около Ново година жена му Даяна взела двете деца и се пренесла с тях при майка си, която живее в къщата на същата улица в селото. Тогава пред познати Дияна споделил, че жена му и тъща му го тромозят. Споделил, че Даяна постоянно го обиждала, дори посагала да го удря, но той не є отвръщал.

Съседи смятат, че мотивът за раздялата не е бил финансов, тъй като Диян давал всичко за децата, теглил и кредит, за да купи нова къща. Преди да се ожени за него, още като ученичка, Даяна била палава, бягала от дома си и била откривана с полиция при съмнителни компании във Варна и Добрич. Затова местните хора подозират, че е издразнила съпруга си, като му казала, че иска да си търси друг мъж.

От Областната дирекция на МВР във Варна призоваха гражданите, ако имат разпознаят издирвания Диян или имат информация къде се намира, незабавно да подадат сигнал на тел. 112 или в най-близкото районно управление.