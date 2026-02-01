Секс скандалът в Бургас се разраства

Още по темата: Бургаската прокуратура проверява секс скандал 29.01.2026 17:26

Прокуратурата проверява случая

Секс скандалът, свързан с козметично студио в Бургас, се разраства.

Както “Труд news” писа, клиентки на студиото, което се намира в центъра на града, узнали, че са снимани с камера по време на процедурите и пускани в порно канал. Записите били предимно от лазерна епилация на интимните части на дамите.

Освен млада бургазлийка, която вече си нае адвокат и ще търси правата си по съдебен ред, 17-годишна ученичка в булгаска гимназия също разбрала, че е снимана. Момичето, заедно с майка си, пристигнало в Пето районно управление на полицията и подало жалба.

Всички клиентки на студиото буквално са в паника. Записите, които са били пускани в интернет, са отпреди две години, но има и някои, които са със съвсем скорошна дата.

Потърпевшите вероятно ще се окажат много повече, правим проверка, казаха разследващите. Самата собственичка на студиото също се оплака, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри. Според нея става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение

Прокуратурата в Бургас вече се е заела и проверява сигнала за секс скандала.