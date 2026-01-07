Шуменски полицаи спипаха варненски дилър с много дрога

Варненец на 21 г. е задържан в Шумен със солидно количество различни наркотици, съобщиха от полицията. Дилърът паднал в капана при пътна проверка. В колата му „Мерцедес“ униформените открили плик с близо 120 грама „трева“ и 10 грама бяло кристално вещество.

Последвало претърсване на дома на младежа във Варна. Там били намерени над 1 килограм марихуана, около 60 грама метамфетамин и 10 грама кокаин, както и много найлонови пликчета, две машини за вакуумиране и две електронни везни.

Пласьорът вече е привлечен към наказателна отговорност за държане на наркотици с цел разпространение и е задържан за 72 часа, като предстои Шуменската окръжна прокуратура да внесе искане в съда за задържането му под стража, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна. Оттам допълниха, че обвиняемият не е живеел в претърсения апартамент, а го е ползвал само за престъпната си дейност.

Назначени са експертизи за установяване на точните количества и вид на откритата дрога, а работата по документиране на престъплението продължава.