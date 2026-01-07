Иван Портних сезира прокуратурата за безстопанственост на „Карантината“

След упрека за грешки при строежа на рибарския порт

Бившият кмет на Варна Иван Портних обяви, че ще подаде сигнал до българската и до европейската прокуратура за безстопанственост при управлението на рибарско пристанище „Карантината“. Анонсът дойде, след като от общината разпространиха доклад на началника на отдел „Рибарски пристанища“ Лъчезар Братоев. В него се сочат серия от грешки и пропуски при изпълнението на проекта, заради които портът не може да се използва пълноценно.

Портних контрира, че „Карантината“ разполага с удостоверение за експлоатационна годност, подписано от министър от ПП, съоръженията са изградени съгласно проектните изисквания, а контролът при строителството е бил осъществен по закон чрез строителен, авторски и инвеститорски надзор.

Бившият кмет упреква настоящата администрация, че в продължение на 2 г. не поддържа порта, не е предявила претенции към строителя, нито действия за получаване на застрахователни обезщетения за нанесените от ураган през 2023 г. щети, които са оставени за сметка на бюджета и на варненци. Това поведение навежда на съмнения за безхаберие или умишлена комбинация със строителя и застрахователя, мотивира решението си Иван Портних.