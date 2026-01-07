Прибраха 31-годишен за кражба

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 31-годишен мъж за кражба и опит за такава.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.12.2025 г., в гр. София, от различни търговски обекти и от владението на различни лица, обвиняемият И.Д. е отнел чужди движими вещи на обща стойност 2458 лв. без тяхното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои в условията на продължавано престъпление.

На 31.12.2025 г. около 04,10 часа от магазин, находящ се в ж.к. „Горубляне“, той е направил опит да отнеме сумата от 100 лв. от владението на мъж като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини.

На същата дата около 04,50 часа от магазин на ул. „Детелина“ И.Д. е отнел парична сума в размер на 2358 лева от владението на друг мъж.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 до 8 години.

С постановление на прокурор И.Д. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

След внесено от прокурор искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, състав на Софийски районен съд се е съгласил и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.