Мъж напазарува с фалшива банкнота от 50 евро

Криминалисти от Шумен установиха 35-годишен мъж, който платил безалкохолна напитка с фалшиво евро, съобщиха от полицията в областния град.

Случаят е от 2 януари, когато неизвестен мъж влязъл в търговски обект и платил сметката с банкнота от 50 евро. По-късно, при отчитане на оборота, търговецът се усъмнил, че банкнотата не е истинска. Съобщил в полицията и предал 50-те евро.

След като полицията тръгнала по дирите на мъжа, пуснал в обращение фалшивото евро, направили обиск в дома му. Там намерили още две неистински банкноти от 50 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Окръжната прокуратура.