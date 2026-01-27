1 година условно за свещеник, прегазил мъж на пътя

Жертвата била пияна

Окръжният съд в Пловдив даде 1 г. условно наказание с 3 г. изпитателен срок на свещеника Тодор Чобанов от Първомай, който блъсна и уби 68-годишния Йордан Костов. Той ще остане и 14 мeсеца без книжка, която му е крайно необходима, за да обикаля 6 села в Пловдивска и Старозагорска област, в които служи.

Трагедията се разигра на 29 декември 2024 г. близо до с. Градина. 33-годишният тогава Чобанов не видял криволичещият по пътя Костов, само усетил удара. Той веднага спрял и видял човек, който лежи на земята. Мъжът все още бил жив и свещеникът се обадил на тел.112. Пристигналите лекари обаче само констатирали смъртта. При аутопсията било установено, че жертвата е с 2,06 промила алкохол в кръвта.

Свидетели потвърдили, че са я видели в деня на катастрофата да криволичи по пътя. Обвинението поиска за Чобанов присъда под предвидения в закона минимум от 3 г., което да бъде изтърпяно условно. Прокурорът подчерта, че обвиняемият е с чисто съдебно минало, опитал се е да помогне на пострадалия и е съдействал на разследването. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.