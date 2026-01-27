Внукът на Цветелин Кънчев задигна 2 чанти (Обзор)

Имало пълнолетни поръчители

Политикът: „Не е малък, да си носи отговорността“

Непълнолетният внук на Цветелин Кънчев - Цветан, е бил задържан, след като е задигнал 2 дамски чанти. На 13 януари той влязъл в магазин на кръстовището на столичните улици “Съборна” и “Черковна” и ги грабнал от витрината.

Една от продавачките успяла да го хване за якето, но младежът се отскубнал и побягнал. След като прегледали записите от охранителните камери, криминалистите стигнали до 15-годишния Цветан Микеле Кънчев, научи „Труд NEWS” от полицейски източници.

Засега не е ясен мотивът за престъплението, твърди се, че е имало поръчител. Съществуват 2 версии за случилото се. Едната е, че момчето е действало по настояване на приятелката си, която е по-възрастна и много искала такива чанти. Според другата - Цветан бил изпратен от пълнолетни приятели да извърши кражбата.

Цветелин Кънчев коментира за “Труд news”, че постъпката е детска и глупава, но внукът му ще трябва да понесе последствията от нея, защото вече не е малък. Момчето е родено през 2010 г.

През същата година политикът каза, че е в тежък конфликт със сина си, който бил силно зависим от хазарт. Вчера обаче заяви, че нещата оттогава се са променили.

“Преди години се взе в ръце и вече има успешен бизнес в Англия. И не само се отказа тотално от хазарта, но и до ден днешен участва в благотворителни мероприятия, където е и лектор срещу тази зависимост”, каза Цветелин Кънчев и добави, че се надява внукът му да си направи изводите като баща си и задържането да му послужи за урок.