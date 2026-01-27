Осъдиха двама рецидивисти за кражба на кабел

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийска районна прокуратура на затвор са осъдени двама мъже на 48 и на 38 години за кражба на 830 метра електрически кабел.

На 09.01.2024 г. за времето от около 02,50 до около 03,20 часа от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в гр. София, обвиняемите Т.Й. и Т.Г. откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. За да проникнат в дворното място, обвиняемите са срязали част от оградата. След като взели кабела , Т.Г. и Т.Й. го качили в товарен автомобил марка „Пежо“ и напуснали мястото на деянието. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в гр. София товарния автомобил.

Двамата са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на „лишаване от свобода“ за идентични деяния.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т.3 и т. 4, вр. ал. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2 вр. ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК спрямо Т.Й. и за престъпления по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. ал. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ от НК и по чл. 346, ал.1 от НК спрямо Т.Г. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителни актове спрямо двамата в съда.

Състави на Софийски районен съд признаха Т.Й. и Т.Г. за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим. На Т.Г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.