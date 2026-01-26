Две тежки убийства за ден във Варна

Две тежки убийства са извършени в рамките на около 12 часа на територията на град Варна и в землището на село Кичево, съобщиха на пресконференция от Окръжната прокуратура – Варна. По данни на разследването двата случая нямат връзка помежду си.

Първото убийство е извършено вечерта на 24 януари в град Варна, на територията на Второ районно управление. Става дума за битово престъпление, извършено в дома на жертвата. Загиналата е 62-годишна жена, а като извършител е задържан нейният 42-годишен син. По информация на прокуратурата мъжът има данни за психично заболяване – параноидна шизофрения, поради което мотивът за престъплението трудно може да бъде определен. Убийството е извършено по особено жесток начин, като е използван нож.

По случая предстои съдът да разгледа както искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“, така и отделно производство за настаняване в специализирано здравно заведение и освидетелстване.

Второто убийство е извършено в ранните часове на 25 януари, около 6:00 ч., в землището на село Кичево, в района между селата Кичево и Осеново, в близост до разсадник. Жертвата е 50-годишен мъж, а обвиняемият е 36-годишен мъж, без предишни криминални прояви. По данни на разследването жертвата и извършителят са се познавали и са били в отношения на наемател и наемодател. Предполагаемият извършител е чужд гражданин със статут на постоянно пребиваващ у нас.

Събраните доказателства дават основание да се смята, че убийството в Кичево е предумишлено и планирано, като тялото на жертвата е било добре укрито. И в този случай е използван нож.

В рамките на разследването по убийството в Кичево се извършват активни процесуално-следствени действия, включително претърсване на трудно достъпен кладенец, с дълбочина от 60 метра, където се търсят веществени доказателства.

И по двата случая извършителите са задържани за срок до 72 часа, а Окръжният съд – Варна вече разглежда едно от досъдебните производства за битовото убийство във Варна с искане за постоянно задържане под стража.