Обвинение за мъж, държал електронни цигари без акциз

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен мъж, държал електронни цигари без бандерол, който се изисква по закон.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27.01.2026г. около 00,04 часа в гаражна клетка в гр. София,обвиняемият Л.Н. е държал 1115 броя различни видове електронни цигари, без поставен на тях акцизен бандерол.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказания „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 6 години и глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на разпространяваните стоки.

С постановление на наблюдаващ прокурор Л.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.