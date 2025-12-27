Голям скандал в Киев! Разбиха ОПГ на украински депутати

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната рада на Украйна. Това се съобщава в официалния Telegram-канал на Национално антикорупционно бюро на Украйна.

„НАБУ и САП в резултат на операция под прикритие разкриха организирана престъпна група, в чийто състав са влизали действащи народни депутати на Украйна. По данни на следствието участниците в групата системно са получавали неправомерна облага срещу гласуване във Върховната рада“, се казва в съобщението.

От институциите посочват, че подробностите по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап.

По-рано народният депутат Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) съобщи, че служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал в Киев, като добави:

„В близките дни антикорупционните органи могат да повдигнат обвинения срещу няколко депутати от партията „Слуга на народа“, които са заподозрени в получаване на неформални плащания от т.нар. „черна каса““.

По предварителна информация разследването е свързано с корупционни практики при гласувания във Върховна рада на Украйна и се очаква да предизвика широк обществен и политически отзвук.

Очаквайте подробности!