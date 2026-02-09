Глоби до 2000 евро за непочистени имоти в Гърция

Цента е предпазване от пожари

Глоби до 2000 евро за непочистени имоти предвижда нов законопроект “Активна борба” на гръцкото Министерство на климатичните кризи. Проектозаконът въвежда нови правила за почистване на терени с цел превенция на пожари. Освен това Националният регистър за спазване на противопожарните мерки вече няма да е само формален, а ще бъде свързан с декларации, проверки и намеси на компетентните органи.

Срокът за почистване и деклариране на имотите се удължава до 15 юни. Собствениците са длъжни да почистват терените си от 1 април до 15 юни и да ги поддържат през целия пожароопасен сезон. Общините ще уведомяват собствениците, ще извършват проверки и при нарушения ще могат да пристъпват към служебно почистване.

Пожарната служба ще налага глоби и санкции както за непочистване, така и за неподаване на декларация.

Предвидените санкции са в размер на: 1 евро на кв. м за непочистен имот (минимум 200 евро, максимум 2 000 евро); 100 евро при неподаване на декларация, ако почистването е извършено. Ако нарушението бъде незабавно отстранено, глобата може да бъде намалена. Предвиждат се и бързи механизми за намеса при висок риск от пожари, включително служебно почистване без съгласието на собственика, както и гъвкавост при удължаване на сроковете при неблагоприятни климатични условия.