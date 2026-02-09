Недостигът на персонал доведе до нарастваща зависимост от чуждестранни бойци

Редица украински сухопътни части успяха да се откажат от традиционната пехотна война към по-„технологично ориентирана“ форма на бой, разчитайки на атакуващи дронове, роботизирани логистични системи и други безпилотни средства, което има за цел да сведе до минимум нуждата от персонал на фронтовата линия. Подробности за този преход бяха предоставени от командира на 28-ма механизирана бригада, полковник Анатолий Куликивски, чиито сили действат в Константиновка в оспорваната Донецка област, която е една от фронтовите линии с най-висока интензивност в цялата война. Той съобщи, че роботите сега се справят със 70% от фронтовата логистика на 28-ма бригада, доставяйки безпилотни летателни апарати, боеприпаси и дори грейки за ръце до изолирани пилотски станции на дронове. Разчита се и на въздушна доставка на провизии, особено за отдалечени позиции в окопи, които биха били компрометирани от следи от наземни роботи в снега.

Полковник Куликивски отбеляза, че роботизацията на логистиката е успяла значително да намали изложеността на пехотата и е послужила за укрепване на украинските позиции в Донецк, въпреки че нарастващата цена и изчерпването на наземните роботи също разкриха нарастващи ограничения в доставките. Всеки робот струва около 10 000 долара, което ги прави скъпи колкото два разузнавателни дрона Mavic с нощно виждане или четири дневни, като Куликивски подчерта, че бригадата е изправена пред нарастващи предизвикателства при снабдяването и финансирането на заместители, тъй като дроновете и роботите се унищожават „почти ежедневно“. Въпреки че 28-ма механизирана бригада използва нощно термично маскиране и избор на маршрут през деня, за да избегне руското наблюдение, Куликивски отбеляза, че нейният роботизиран флот е под постоянна заплаха от руски дронове, мини и саботажни единици. Само през януари 2025 г. загубите на наземни роботи на бригадата са се удвоили в сравнение с предходния месец, въпреки че това отчасти отразява увеличението на броя на разположените, пише Military Watch Magazine.

Полковник Куликивски описа настоящите бойни тактики, използвани на фронтовата линия в Донецк, като значително отклонение от традиционната пехотна война. „Съвременната война изисква отдалечаване от пехотната война и пехотните позиции. Това все още е война на технологиите“, заяви той, отбелязвайки, че преминаването към дронове и роботизирани системи е голяма промяна. Непрекъснатото наблюдение с дронове позволи на бригадата да покрива фронтовите участъци с една или две позиции, вместо предишните два батальона на километър, намалявайки пехотните позиции до минимални площи, често малки землянки за двама или трима войници, снабдявани дистанционно. Полковникът отбеляза, че някои места са толкова опасни, че могат да бъдат достигнати безопасно само „веднъж на сто“.

Въпреки че украинските въоръжени сили остават особено добре финансирани, главно благодарение на стотици милиарди долари помощ, предоставена от страни от целия западен свят, те страдат от значителен недостиг на персонал в резултат на екстремни загуби през четирите години на военни действия. Наборните части са понесли екстремни нива на жертви, понякога достигащи 80-90 процента, като Wall Street Journal е сред източниците, които съобщават, че армията е разчитала на набиране на бедни мъже от селата и изпращането им на фронтовата линия само с два дни обучение. Според доклади на Financial Times, наред с други източници, наблюдаваните нива на жертви са основен фактор, довел до особено високи нива на дезертьорство. Продължителността на живота на персонала по границите с висока интензивност понякога е била едва четири часа, според доклади на западни наблюдатели на място. Години на екстремни загуби доведоха до това роботизацията на логистиката да се разглежда като решение за намаляване на процента на жертвите.

През август 2025 г. дигитален картотечен индекс от началника на Генералния щаб на Украйна предостави подробности за загинали или изчезнали служители, включително техните имена, подробности за смъртта им и лични данни на техните семейства, и показа, че украинските въоръжени сили са загубили повече от 1,7 милиона служители, включително убити и изчезнали, от февруари 2022 г. Недостигът на персонал доведе до нарастваща зависимост от чуждестранни бойци.