Жена в центъра на разследване за военен шпионаж в Гърция

Гръцките власти разследват цивилна жена, за която се смята, че е централна фигура в шпионска мрежа, която е вербувала офицер от ВВС, за да споделя чувствителна военна информация с чуждестранни лица, съобщава To Vima.

Властите разследват цивилна жена, за която се смята, че е помогнала за вербуването и свързването на висш офицер от ВВС с чуждестранна шпионска мрежа, използвайки криптирани комуникации и плащания.

Гръцките власти разследват цивилна жена, за която се смята, че е централна фигура в предполагаема шпионска мрежа, проникнала във въоръжените сили на страната, докато висш офицер от ВВС остава в ареста по обвинения в шпионаж.

Случаят, който разтърси гръцкото военно елит, е съсредоточен върху 54-годишен полковник от ВВС, който е официално заподозрян в шпионаж. Следователите сега работят по идентифицирането на неговия вербовчик и разбиването на това, което те описват като шпионска мрежа с пирамидална структура. На върха на тази структура, според властите, е жена извън военните, която е играла координираща и свързваща роля.

Разузнавателните и военните контраразузнавателни служби преглеждат дигиталния отпечатък, файловете и контактите на офицера в опит да картографират пълния обхват на операцията, която според официални лица засяга основни проблеми на националната сигурност.

Вербуване и чуждестранни връзки

Досегашните доказателства сочат, че офицерът е бил потърсен първо от китайски гражданин, представящ се за представител на технологична компания. Първоначалният контакт е включвал общи геополитически дискусии и привидно безобидни технически съвети. След като спечелил доверието му, лицето го поканило в Китай, където властите смятат, че вербуването е ефективно завършено.

Жената, която сега е под наблюдение, е присъствала на среща през 2025 г. в Атина, където офицерът се е срещнал лице в лице с китайския агент. Властите твърдят, че разполагат със снимков материал от тази среща и разследват ролята ѝ както във вербуването, така и във връзките между замесените.

Криптирани комуникации и плащания

Според разследващите, класифицирани документи са били прехвърлени с помощта на специализиран софтуер, за който се твърди, че е предоставен от китайските разузнавателни служби. В замяна се твърди, че офицерът е споделил номер на карта за получаване на плащания.

Гръцките власти досега са идентифицирали около 60 000 евро във фондове и криптовалута. В по-напреднал етап от предполагаемото сътрудничество, месечните плащания са варирали между 15 000 и 20 000 евро. Други преводи, в зависимост от важността на информацията, са били в диапазона от 5 000 до 15 000 евро и са били уреждани чрез криптирани приложения на вторичен „скрит“ телефон.

Скрит втори мобилен телефон с криптирано приложение за комуникация се оказа ключов за разкриването на случая. По време на внезапно претърсване на офиса на офицера, проведено в присъствието на военен специалист по киберсигурност, следователите успяха да възстановят дори изтрити файлове.

Разследването разкри поне две срещи през 2025 г. на централни места в гръцката столица. И в двете срещи е присъствало трето ключово лице, което може да е имало дори по-значителна роля от тази на офицера. Властите сега разследват участието на това лице.

Колегите описват 54-годишния офицер като нисък профил, методичен и е малко вероятно да привлече подозрение. Той имаше 32 години военен стаж и се специализираше в комуникации, електронни системи и киберсигурност.

В социалните медии той изглеждаше активен, споделяйки публикации от пътувания и конференции. Забележителен обрат е, че е автор на статия от 2023 г., в която предупреждава за „злонамерени вътрешни лица“ и подчертава, че вътрешните действащи лица могат да представляват критична заплаха, ако бъдат подценени.

Офицерът е изправен пред сериозни обвинения и остава задържан във военен обект в очакване на явяването си пред военен прокурор.

Междувременно властите разширяват разследването, за да идентифицират крайните получатели на информацията и други членове на мрежата. Длъжностните лица смятат, че случаят може потенциално да има последици отвъд Гърция, евентуално да се разшири до други страни от НАТО.