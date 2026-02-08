Шефът на „Мерцедес-Бенц: Германия се движи в грешна посока от 10 години

"Трябва да се върнем към посока, в която предприемачеството си струва по отношение на енергия, данъци и разходи за труд"

Германската икономика изгубила 1 трлн. евро печалби за шест години

Главният изпълнителен директор на „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) Ола Калениус отправи остро предупреждение за икономическото развитие на Германия, като заяви, че години на стагнация подхранват политическо изместване към крайната десница, предаде ДПА.

В интервю за списание Der Spiegel Калениус посочи, че най-голямата икономика в Европа се движи в погрешна посока „от около 10 до 15 години“. По думите му, ако тази тенденция не бъде обърната, „ще дойдат десните популисти, а те нямат решения за нищо“.

Роденият в Швеция ръководител на „Мерцедес-Бенц“ отдаде значителна част от проблемите на страната на отслабваща трудова етика. Той сравни конкурентоспособността на Германия с национален футболен отбор в криза, като отбеляза, че ситуацията е „сякаш преди световно първенство да казваш, че тренираме достатъчно, въпреки че всички останали тренират два пъти повече“.

Калениус подчерта, че Германия в момента има едни от най-високите разходи за труд в света. Докато в миналото по-високата производителност е компенсирала тези разходи, по думите му това вече не е така.

„Ние не искаме азиатски условия на труд в Германия, но трябва да се върнем към посока, в която предприемачеството и инвестициите в страната си струват по отношение на енергия, данъци и разходи за труд“, заяви той. В противен случай, предупреди Калениус, капиталът ще се насочи към други държави.

В интервюто, публикувано през уикенда, той се включи и в актуалния политически дебат дали да бъде премахнато законовото право на работа на непълно работно време в Германия. Макар да защити правото на подобни трудови договорености по причини като „отглеждане на деца или полагане на грижи“, Калениус заяви, че общият брой отработени часове в страната трябва да се увеличи. В противен случай, по думите му, „нашият уникален двигател на производителността ще забави още повече“.

Междувременно, проучване на Германския икономически институт (IW), цитирано от ДПА, показа, че икономическите разходи за Германия от продължаващите кризи през последните години възлизат на общо 940 млрд. евро.

Проучването обхваща шестгодишния период от 2020 г. досега и изчислява загубите като ценово коригиран брутен вътрешен продукт (БВП). Според оценките на експертите това се равнява на загуба на добавена стойност от над 20 000 евро на зает, вследствие на пандемията от КОВИД-19, последиците от войната на Русия срещу Украйна и конфронтационната политика на САЩ, допълва германската осведомителна агенция.

Около една четвърт от общите загуби се дължат на миналата година, която е била белязана от търговски спорове с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.