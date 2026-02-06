Мелони се срещна с Джей Ди Ванс: Италия и САЩ затвърдиха партньорството си

Още по темата: Президентът Илияна Йотова редом до вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Милано 06.02.2026 10:20

Премиерът на Италия Джорджa Мелони подчерта на среща в Милано днес с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс важното значение на общите западни ценности, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Двамата разговаряха преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 на стадион "Сан Сиро".

"Последният път, когато се срещнахме с вицепрезидента, беше в Рим по време на встъпването в длъжност на папа Лъв XIV, а днес се срещаме отново за церемонията по откриването на Олимпийските игри. Tова са събития, oтразяващи ценностната система, която държи Европа и Съединените щати заедно и формира основата на нашето сътрудничество, приятелство и бъдещето, което искаме да изградим заедно", заяви Мелони.

В срещата участваха също държавният секретар на САЩ Марко Рубио и италианският външен министър Антонио Таяни.

Мелони посочи, че освен присъствието на откриването на Олимпийските игри разговорите са дали възможност за обсъждане на двустранните отношения и на редица международни въпроси.

"Италия и Съединените щати винаги са поддържали много значими отношения и работят по множество двустранни и международни теми", каза тя.

От своя страна Джей Ди Ванс похвали Италия за организацията на Зимните олимпийски игри.

"Свършихте изключителна работа с Олимпийските игри. Градът е красив", заяви Ванс, като добави, че отношенията между двете страни и икономическите им партньорства са силни и устойчиви.