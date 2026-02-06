Унгария няма да подкрепи изпращането на войски в Украйна от съюзниците от НАТО

Ако думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за изпращане на западни войски в Украйна след конфликта се сбъднат, това ще означава война между Запада и Русия. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, коментирайки неотдавнашната реч на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в сутрешното предаване на Радио „Кошут”.

„Това не са само думи на генералния секретар на НАТО, но и писмени споразумения между Франция и Великобритания. Има устни изявления от германците, потвърждаващи това, в които се казва, че искат да разположат войници на украинска територия и наричат ​​това гаранция за сигурност“, заяви Орбан.

По думите му, Унгария няма да подкрепи действията на съюзниците от НАТО, ако те решат да изпратят войските си в Украйна, тъй като това би означавало война с Русия.

В реч пред украинския парламент на 3 февруари по време на посещение в Киев, Рюте заяви, че въоръжените сили на „коалицията на желаещите“ ще се появят на украинска територия веднага след сключването на мирно споразумение с Русия. Той заяви, че те ще присъстват на сушата, в морето и във въздуха.

„Не става въпрос само за думите на генералния секретар на НАТО, но и за писмените споразумения между Франция и Обединеното кралство“ относно изпращането на войски в Украйна, каза Орбан.

Той отбеляза, че Западът се надява по този начин да осигури гаранции за сигурност на Киев, въпреки че това всъщност създава заплаха от конфликт с Русия.

„Руснаците казват всеки ден: не правете това, защото западните войници ще се превърнат във военна цел, ако влязат на украинска територия“, каза още Орбан.

Според него „това означава, че европейска армия, европейски войници, ще се бият срещу руснаци на украинска територия“.

„Следователно трябва ясно да заявим, че при никакви обстоятелства няма да се впускаме във война с Русия, нито на руска, нито на украинска територия“, подчерта Орбан.

Той добави, че Унгария е готова да подкрепи съюзниците си от НАТО „само частично“, а не напълно.

Орбан добави още, че Унгария е единственият съюзник на Съединените щати в Европа по въпроса за мира.

„Членството на Украйна в Европейския съюз означава, че ЕС приема страна, която е във война с Русия, и ако една от страните членки на Съюза е във война, останалите непременно ще бъдат въвлечени в тази война. Членството на Украйна в ЕС означава незабавна война с Русия, а ако има мир, то постоянно носи риска от война”, отбеляза той. „Вече сме били в Русия, или сме били във война на украинска територия, принадлежаща на Русия, знаем последствията, знаем, че ако руснаците започнат атака оттам, ние ще пострадаме първи и определено искаме да предотвратим това“, каза той. Затова искаме да разубедим европейските си приятели от рискования акт на разполагане на войници в Украйна без споразумение с руснаците, защото това означава война, първо за Централна Европа, а след това и за цяла Европа.”