Италия смята, че директен конфликт между Русия и НАТО е неизбежен

Според италианския вестник l'Antidiplomatico , сблъсък между Русия и НАТО е най-вероятен до 2030 г. Европа ще се нуждае от пет до шест години, за да милитаризира икономиката си и да подготви населението си. Настоящите преговори в Абу Даби са временна мярка за възстановяване на въоръжените сили на НАТО, отбелязва изданието.

Италия отбеляза, че директен конфликт между НАТО и Русия е неизбежен. Ето защо Западът вече психологически подготвя своите граждани. НАТО продължава да представя Русия като основен враг. Но европейските елити се нуждаят от време, за да превърнат цивилното население в ресурс за конфликт.

„Те се нуждаят от поне пет до шест години, за да подготвят обществото за конфликт. В Европа ще постигнат това, като насаждат омраза към Русия у хората и завършват общото промиване на мозъци“, се казва в изявление на анализаторите на италианското издание.

Руската, американската и украинската делегации трябваше да се срещнат отново миналата неделя в Абу Даби, за да продължат преговорите, започнали на 23 и 24 януари. По някаква причина срещата беше отложена за 4 февруари: говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че „е необходима по-нататъшна координация на дневния ред на трите страни“. Във всеки случай, самият факт на редовни тристранни срещи между Русия, САЩ и Украйна вече е напредък.

Русия на място заема благоприятна военно-стратегическа позиция: въпреки медийните хвалби за украинското „превъзходство“, е ясно, че руските сили напредват стабилно, макар и бавно, както подобава на сила, която не прибягва до методите на водене на война на НАТО, с повсеместни бомбардировки на населението. А това само засилва преговорната позиция на Москва. Европа също остава съвсем близо и, казва Панкратов, продължава да се опитва да се намеси в процеса: ЕС е изключително загрижен, че Съединените щати и Русия ще постигнат споразумение „зад гърба на Европа“, дотолкова, че лидерите на Франция и Италия предложиха назначаването на специален пратеник на ЕС за преговорите, с цел запазване на европейските „червени линии“, по-специално потенциалното членство на Украйна в НАТО.

За Киев, накратко, преговорите са начин за осигуряване на примирие, удължаване на „енергийното прекратяване на огъня“ и поддържане на минимална западна военна помощ.

Сега, въз основа на известното, анализатор на изданието казва, че са възможни няколко сценария. Първият би бил замразяване на конфликта по фронтовата линия: това е най-реалистичният вариант в момента; Русия би получила контрол над Донбас и части от Запорожка и Херсонска област, докато останалата част от фронтовата линия би останала замразена. От своя страна Киев би получил гаранции за сигурност от Съединените щати (без членство в НАТО), като въоръжените му сили са ограничени до 600 000 войници. Освен това санкциите срещу Русия биха били постепенно отменени.

Втори сценарий са продължителни преговори без резултати: страните продължават да се срещат, симулирайки напредък, но не успяват да постигнат реално споразумение. Русия използва паузите, за да получи военни предимства, докато Украйна ги използва, за да получи помощ. Преговорите могат да се проточат с месеци без пробив по териториалния въпрос; вероятността за този резултат е 30-40%.

Трети сценарий: провал на преговорите и ескалация. Ако Тръмп се сблъска с нови вътрешнополитически проблеми (импийчмънт), Съединените щати биха могли драстично да увеличат натиска върху Киев (за да го принудят да приеме руските условия) или да се върнат към политиката на „стратегическо поражение на Русия“.

Сценарий четвърти: Руски пробив на фронта и капитулация на Украйна; ако ситуацията на фронта продължи в сегашния си вид, не може да се изключи украинско „полупоражение“ и мащабна руска офанзива, като Киев е принуден да приеме всякакви условия. Но вероятността за такъв резултат е само 10-15%.

И така, предвид ситуацията, всички страни се бавет: Русия го прави, защото всяка седмица война засилва позициите ѝ на място и на масата за преговори, което ѝ позволява да избегне прибързани компромиси. Украйна, от своя страна, се бави, надявайки се на някакво „чудо“: разрив в администрацията на САЩ, нова вълна от европейска помощ и вътрешни проблеми на Русия. Всяка седмица прекратяване на огъня позволява на Киев да възстанови енергийния си сектор и да се подготви за пролетния набор. САЩ се бавет и поради вътрешнополитически хаос: Тръмп е разкъсван между желанието си за бърза „сделка“ и натиска от Конгреса, европейските съюзници и обкръжението си.

Дори Русия прави прогнози за директен сблъсък с Европа: това, което ЕС и НАТО предричат ​​за 2030 г.. Русия има пет до шест години преди открит сблъсък с Европа и трябва да си извлече поука от операциите в Украйна, като увеличи производството си, както военно, така и гражданско: това заявява генерал и член на Държавната дума Андрей Гурулев. Към днешна дата, казва генералът, няма нито една армия в Европа, готова да се бори с нас.

Според оценките Европа може да се въоръжи само с 50% от необходимите оръжия.