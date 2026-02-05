Мицкоски увери посланиците от ЕС, че Скопие ще си "напише домашпното"

За 2026 г. правителството на Северна Македония има амбициозна програма за реформи, която смята да завърши, като целта е „да си напише домашното, а след това зависи от държавите членки на ЕС как да продължим нататък“. Това е заявил премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски на среща с посланиците на държавите членки на Европейския съюз, съобщават от правителствената пресслужба в Скопие, предаде БТА.

По думите на Мицкоски, веднага след местните избори през есента на миналата година е започнала интензивна работа по Програмата за реформи.

„Това, което можем да постигнем, ще го постигнем. Това, за което не можем, ще дадем аргументите си защо не можем, и винаги сме готови за честен диалог и разговор с нашите партньори от международната общност, особено с нашите партньори от ЕС“, е заявил Мицкоски.

„За да нямаме дилема, защото някои от вас често ме питат, самата тази амбициозна програма казва, че тази година няма да имаме избори, защото сме фокусирани върху реформите и въвеждането на ред в страната. Такива са проектите „Безопасен град“, за съжаление някои от опозицията злоупотребяват с това и се опитват да го политизират отново, а някои да го "етнизират". След това, борбата с престъпността и корупцията, определени закони, свързани със здравето на гражданите, като Закона за тютюнопушенето. Работим със заинтересованите страни, с производителите, със засегнатите страни, като например секторите на хотелиерството и туризма и мисля, че през тези няколко седмици ще стигнем до решение, което всички заедно ще подкрепим. Има и други закони, като Закона за хазарта, някои от които сме приели, а други ще приемем във вторник на заседание на правителството“, е заявил Мицкоски.