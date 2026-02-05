Как Испания и Португалия постигнаха растеж два пъти над средния за еврозоната

Още по темата: Какво означава спадът на инфлацията в еврозоната до годишно дъно 04.02.2026 14:59

Икономиката на Испания е нараснала с 2,8% през 2025 г.

Испания и Португалия отново се откроиха сред най-добре представящите се икономики в еврозоната през последното тримесечие на 2025 г. И двете иберийски страни отбелязаха ръст на икономиките си с 0,8% през последното тримесечие - повече от два пъти средния темп на растеж на еврозоната от 0,3% за същия период, според предварителните оценки на Евростат. Испания отчете най-силния си икономически растеж за една година, като брутният вътрешен продукт нарасна с 0,8% през четвъртото тримесечие в сравнение с предходните три месеца, пише Euronews.

Това е подобрение спрямо ръста от 0,6%, регистриран през третото тримесечие, и е над очакванията от 0,6%.

Икономиката на Испания е нараснала с 2,8% през 2025 г., което е рязък контраст със средния за еврозоната от 1,5%. Това също така поставя страната далеч пред по-големи конкуренти като Германия, която се разшири само с 0,4%, и Франция, която регистрира годишен растеж от 1,1%.

Потреблението на домакинствата се увеличи с 1,0% през тримесечието, допринасяйки значително за общия растеж. Инвестициите също се увеличиха с 1,7%, докато публичните разходи бяха като цяло стабилни, като се увеличиха само с 0,1%.

Туризмът продължава да играе ключова роля в подкрепа на испанската дейност в сектора на услугите, която нарасна с 0,8% през тримесечието. Строителството също имаше значителен принос, като производството се увеличи с 2,1%. По-ниските цени на енергията и облекчаването на инфлацията помогнаха за поддържане на потребителското доверие и насърчиха разходите.

Португалия също отбеляза ръст от 0,8% през последното тримесечие, като изравни резултатите си от предходните три месеца и надмина пазарната прогноза от 0,5%.

На годишна база икономиката на Португалия се разшири с 1,9% през 2025 г. Макар че това е малко по-ниско от 2,1%, регистрирани през 2024 г., то остава доста над средното за еврозоната.

Икономиката на Португалия е подсилена главно от подобрение в търговския баланс.

Рязкият спад на вноса, особено на петролни продукти, помогна за компенсиране на по-слабото вътрешно търсене и даде положителен тласък на общото производство.

Докато Испания и Португалия се представиха по-добре, по-широката картина в еврозоната остава смесена.

Валутният блок регистрира тримесечен растеж от 0,3% през последното тримесечие, което съответства на резултата от предходното тримесечие и леко надхвърля очакванията от 0,2%.

Сред държавите членки с налични данни, Литва регистрира най-силно тримесечно разширяване, нараствайки с 1,7%, следвана от Испания и Португалия.

Ирландия беше единствената страна, която се сви с 0,6% за тримесечието.

На годишна база икономиката на еврозоната се разшири с 1,5%, спрямо 0,9% през 2024 г., но се очаква инерцията да се забави до 1,2% през 2026 г., според прогнозите на Европейската комисия.

Сред големите икономики Германия нарасна с 0,3% на тримесечна база, което е най-силният ѝ резултат от три тримесечия, тъй като потребителските и държавните разходи се увеличиха.

Италия също отбеляза леко ускорение до 0,3%, докато Франция отчете скромно увеличение от 0,2%, обременено от по-слабата динамика на инвестициите и запасите.

„Растежът на италианския БВП беше по-нисък от този на Испания, в съответствие с този на Германия, и малко по-висок от този на Франция“, каза в бележка Никола Нобиле, главен икономист за Италия в Oxford Economics.

„Днешните данни, макар и ускоряващи се в сравнение с предходното тримесечие, не променят гледната точка за икономика, която расте в съответствие с ограничения си потенциален темп на растеж“, добави той.

По-широкият Европейски съюз (ЕС) нарасна с 0,3% в сравнение с предходното тримесечие, което съответства на тримесечните резултати на еврозоната. На годишна база ЕС се разшири с 1,6%, което е малко по-високо от валутния блок.