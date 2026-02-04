Какво означава спадът на инфлацията в еврозоната до годишно дъно

Инфлацията в еврозоната спадна още повече под целевата стойност от 2%

Инфлацията в еврозоната спадна още повече под целевата стойност от 2% на Европейската централна банка, като потребителските цени се повишиха с 1,7% спрямо предходната година през януари, съобщава Bloomberg.

Базовата инфлация, без волатилните цени на храните и енергията, неочаквано се понижи до 2,2%, най-ниската стойност от октомври 2021 г., а индикаторът за услугите се забави до 3,2%.

Данните пристигат в разгара на първото заседание на ЕЦБ за определяне на лихвените проценти за 2026 г., като анализаторите очакват разходите по заеми да останат на 2% за пети пореден път в четвъртък.

След като не успя да достигне целта тази и следващата година, се очаква инфлацията да се върне към целта на ЕЦБ и политиците като цяло се смятат за добре позиционирани. Малцинство обаче все още се притеснява от по-трайно подхвърляне. Неотдавнашното рали на еврото може да засили тези страхове.

„Инфлацията за януари може да насърчи разговорите в ЕЦБ за допълнително парично облекчаване. Спадът в инфлацията на услугите вероятно ще се разглежда като ключов за устойчиво привеждане на основния ценови натиск в съответствие с целта от 2% и някои членове на Управителния съвет може да се притесняват, че процесът ще отиде твърде далеч. Това, заедно с въздействието на силното евро, може да заеме видно място в дискусиите на срещата тази седмица”, каза Дейвид Пауъл, старши икономист от еврозоната.

В същото време някои служители все още се притесняват от упорито високите ценови ръстове в сектора на услугите. Президентът Кристин Лагард предупреди, че всяко умерено покачване може да бъде забавено от по-бавно отстъпление на натиска върху заплатите.

В 21-те държави-членки на блока картината е смесена. Докато инфлацията в Германия от 2,1% малко надмина очакванията, Франция неочаквано регистрира петгодишно дъно от 0,4%.

Един фактор, който би могъл да повиши цените, е по-бързото икономическо разширяване. Но докато регионът нарасна с 0,3% през последното тримесечие на 2025 г. - малко по-бързо от очакваното - последните тарифни заплахи на Доналд Тръмп за Гренландия подчертават, че рисковете остават.

В светлината на тази продължаваща несигурност, политиците на ЕЦБ призоваха за пълна гъвкавост на лихвените проценти на срещата си през декември.