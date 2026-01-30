Рекорден скок на медта: най-голямото поскъпване от 16 години

Още по темата: Медта се превръща в стратегически ресурс: ще стигне ли за всички 07.01.2026 13:01

Индустриалният метал се е повишил с около 21% от началото на декември

Медта скочи с най-много от повече от 16 години след вълна от покупки от китайски инвеститори, като цените се покачиха с 11%, за да се търгуват над 14 500 долара за тон за първи път.

Индустриалният метал се е повишил с около 21% от началото на декември, воден от спекулативни фондове и мощна вълна от инерция, която издигна металите до рекордни върхове, пише Bloomberg.

Неотдавнашният скок на цените дойде въпреки индикациите за слабо търсене в Китай и разширяващото се контанго на Лондонската борса за метали (LME), като някои гласове предупреждават, че печалбите са изпреварили реалното търсене.

Медта скочи с най-много от повече от 16 години, след като вълна от покупки от китайски инвеститори предизвика едно от най-драматичните движения в историята на пазара.

Цените се покачиха с 11%, за да се търгуват над 14 500 долара за тон за първи път,

преди рязкото им коректиране в четвъртък следобед, когато доларът скочи.

Индустриалният метал, който се използва в почти всяко електрическо приложение, се е повишил с около 21% от началото на декември, което е разпалило прогнозите на биковете на медния пазар, които отдавна прогнозират скок в цените.

„Чакаш цял живот за пазари като този“, каза Марк Томпсън, изпълнителен директор в минното дело и бивш трейдър в Trafigura Group с три десетилетия опит на пазара на мед. „На едно прекъсване на доставките сме от 20 000 долара.“

Китайските инвеститори се насочват към металите, докато се носят на мощна вълна от инерция, която е повишила цените на всичко - от калай до сребро - до рекордни върхове. Първоначалният скок в цените на медта се случи в момент от деня, когато китайските търговци доминират потоците, като цените на Лондонската метална борса се повишиха с повече от 5% за по-малко от час, започвайки от 2:30 ч. сутринта лондонско време.

Цените се повишиха с над 1400 долара за тон, преди да се понижат с до 1000 долара за по-малко от час, тъй като американските пазари отвориха с настроение за избягване на риска.

Медта отдавна е любимец на инвеститорите, които виждат енергийния преход и растежа на центровете за данни като движещи търсенето. Въпреки това, скорошният скок на цените дойде въпреки индикациите за слабо търсене в самия Китай, който представлява около половината от физическото потребление на метала, и разширяващото се контанго на Лондонската борса за търговия, което е индикация за изобилие от доставки.

Спекулативната лудост доведе до рязко увеличение на обемите на Шанхайската фючърсна борса, водещата платформа за търговия със стоки в Китай. Януари вече беше най-натовареният месец в историята за шестте базови метала на SHFE към миналата седмица, а медта натрупа втория си по големина дневен обем на търговия в историята в четвъртък.

Медта се повиши с 3,1% до 13 495,00 долара за тон на Лондонската борса за търговия (LME). Вътрешнодневното ѝ движение беше най-голямото от 2009 г. насам - когато Китай въведе мащабни мерки за стимулиране след голямата финансова криза. Фючърсите на SHFE достигнаха 114 000 юана (16 400 долара) за тон, когато борсата отвори отново за вечерна търговия, след 5,8% увеличение до 109 110 юана при затваряне в четвъртък. Други метали също се повишиха рязко сутринта, преди да се отдръпнат следобед, като алуминият намаля с 1,5%, а цинкът се покачи с 2% в Лондон.